ПриватБанк остаточно переміг у 200-мільйонному спорі компанію, пов'язану з Коломойським

Верховний Суд поставив крапку у спорі між страховою компанією "Інгосстрах" і державним "Приватбанком" щодо стягнення з останнього "збитків у вигляді недоотриманих доходів страхової" в розмірі 209,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Колишнім власникам та повʼязаним з ними компаніям, які ініціюють проти банку та держави сотні позовів на мільйони й мільярди гривень, навіть попри війну не вдасться оминути закони й уникнути правосуддя", - йдеться у заяві банку.

Так, 4 липня Верховний Суд залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову страхової компанії "Інгосстрах". Свої рішення суди аргументували тим, що компанія не надала належних доказів ані протиправної поведінки банку, ані наявності шкоди та її розміру.

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Договори доручення на виконання страхових агентських послуг з "Інгосстрах" та "Кредо" були укладені ще 2014 року колишнім топ менеджментом банку. Надалі, після націоналізації банку у грудні 2016 року, "Приватбанк" створив відкриту платформу з обрання страхових компаній, які надаватимуть прозорі і якісні послуги клієнтам банку.

Після скасування в травні 2022 року незаконної ухвали суду, що забороняла держбанку розривати договірні відносини з "Інгосстрах" та "Кредо", "Приватбанк" скористався правом на відмову від подальшого виконання договорів.

Надалі, НБУ анулював ліцензію СК "Інгосстрах" у зв'язку з невідповідністю структури власності компанії вимогам законодавства України.

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У 2022 році страхові компанії звернулись до суду з вимогами стягнути з банку "збитки у вигляді недоотриманої вигоди" у загальній сумі понад 500 млн грн за невиконання договорів доручення.

Іншу аналогічну справу за позовом страхової компанії "Кредо" про стягнення з "Приватбанку" "збитків" в розмірі 374,7 млн грн, яка також розглядалась 4 липня 2023 року, Північній апеляційний господарський суд переніс на 8 серпня.

Нагадуємо:

Компанія "Інгосстрах" фігурує в кримінальній справі щодо розтрати грошей з "Приватбанку" напередодні його націоналізації.

За версією слідства, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко у змові з колишнім головою правління ПриватБанку Олександром Дубілетом і екскерівницею департаменту фінансового менеджменту банку Оленою Бичихиною розтратили майже 137 млн грн.

Як вважають правоохоронці, ці гроші за день до націоналізації ПриватБанку безпідставно перерахували страховій компанії "Інгосстрах".

"Інгосстрах" визнана Національним банком України пов'язаною із власниками "Приватбанку". За даними слідства, власниками СК "Інгосстрах" були Яценко та інші службовці "Приватбанку".