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Курс валют на 5 липня: готівковий долар на "чорному ринку" дешевшає

Середа, 5 липня 2023, 09:57 - Анастасія Жарикова

У середу, 5 липня, гривня зміцнилась до долара на "чорному ринку", але ослабла до євро, в касах банків знизився курс євро, долар стабільний.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,97 - 37,18 грн проти котирувань у 36,88 - 37,24 у вівторок.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,59 - 40,92 грн проти курсу 40,65 - 40,85 грн за євро в вівторок.  

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,75 - 37,4 грн (курс на 4 липня – 36,75 - 37,4 грн);
  • Євро – 40,4 - 41,05 грн (курс на 4 липня – 40,5 - 41,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
  • Ощадбанк – 36,75 - 37,65 грн;
  • Укрексімбанк – 36,6 - 37,4 грн;
  • Райффайзен – 36,7 - 37,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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