Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі

Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 4 липня, прийняв постанову, якою вносяться зміни у роботу Prozorro Market.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Ключовою зміною в специфіці роботи сервісу є те, що відтепер єдиним інструментом для проведення закупівель у Prozorro Market стане запит пропозицій.

У Мінекономіки провели дослідження для того, щоб спростити роботу всіх користувачів у Prozorro Market та за результатами опитування замовників та постачальників, внесли ряд змін.

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"Основна докорінна зміна відбувається в тому, що всі теперішні закупівлі в Prozorro Market відбуватимуться через запит пропозицій. Інструмент запиту пропозицій у Prozorro Market, як раніше і дозволяє замовникам швидко закрити свої потреби без підготовки тендерної документації.

В середньому така закупівля триватиме до 10 днів. До того ж замовник завжди буде отримувати вигідні пропозиції, оскільки він замовлення той, хто зможе запропонувати найкращу ціну", - пояснила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

За її словами, раніше при закупівлях до 100 тисяч гривень можна було робити прямі замовлення в каталозі - процес закупівель був схожий на здійснення покупок у звичайному інтернет-магазині.

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Утім, дослідження та опитування користувачів показали, що вказані ціни не завжди відповідали наявності тих чи інших товарів у постачальників. Тому саме запит дозволяє отримати більш актуальні пропозиції від бізнесу та кращі ціни.

Тепер замовники, які вирішили купити необхідний товар у Prozorro Market, незалежно від суми закупівлі мають оголосити запит та вказати у ньому всі характеристики замовлення. Завдяки цьому постачальники будуть чітко знати всі деталі щодо умов постачання та надати актуальну ціну під конкретні умови замовника.

Крім цього, в замовленнях до 500 тис грн замовники повинні більш чітко вказати, який саме товар їм потрібен (вказати характеристики товару, конкретні торговельні марки, тощо).

Якщо вартість товару становить понад 500 тис гривень, то в такому випадку запит пропозиції має надати інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення у відповідності до профілю каталогу. Також з'являється умова, що в такому випадку має бути щонайменше дві пропозиції від постачальників.

Для зменшення маніпуляцій з боку постачальників в уряді ввели вимогу надавати обов'язковий об'єкт договору в запиті пропозиції. Також замовнику надається право відмовитися від пропозиції переможця, якщо він відмовляється підписати договір, та перейти до розгляду наступної.

Нагадуємо:

Адміністраторами Prozorro Market є три централізовані закупівельні організації. ДУ "Професійні закупівлі" наповнюють каталог товарів широкого вжитку, Медичні закупівлі України — ліками та медвиробами, ДП "Українські спеціальні системи" — комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.

Асортимент Prozorro Market налічує близько 90 тисяч товарів від 3 тисяч кваліфікованих постачальників.