Гроссі про відключення живлення ЗАЕС: вдалося уникнути повної втрати, але ситуація ненадійна

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі стурбований ситуацією з безпекою Запорізької АЕС після відключення вночі, 4 липня, живлення від основної високовольтної лінії 750 кВ.

Про це йдеться в комюніке, оприлюдненому на сайті МАГАТЕ.

Зазначається, що відключення ЛЕП "Дніпровська" продемонструвало крихкість ситуації з безпекою станції.

"Цього разу на АЕС вдалося уникнути повної втрати зовнішнього енергопостачання, але це відключення вказує на ненадійність у гарантуванні безпеки на об'єкті", - наведено слова Гроссі в комюніке.

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Нагадуємо:

Вночі Запорізька атомна електростанція втратила живлення від основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Живлення перевели на резервні потужності.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Станція не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року. П'ять реакторів перебувають у холодному режимі, один, п'ятий, у режимі гарячого зупину для забезпечення власних потреб станції.

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