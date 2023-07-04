ЄБРР надає кредит Дніпру для розв'язання проблем, пов’язаних з напливом біженців

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит у розмірі 25 мільйонів євро Дніпру для розв'язання проблем з напливом біженців.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ЄБРР 4 липня.

"Кредит допоможе забезпечити безперебійне надання життєво важливих муніципальних послуг у місті, яке зазнало напливу біженців внаслідок війни", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Дніпро - четверте за величиною місто України з населенням близько мільйона осіб. Проте за останні місяці ця цифра ще більше зросла внаслідок постійного напливу внутрішньо переміщених осіб.

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"З початком війни місто стало природним пунктом призначення для біженців через свою роль головного економічного центру на південному сході України", - зазначають в ЄБРР.

Водночас Дніпро та його ключові комунальні підприємства серйозно постраждали від війни й з усіх сил намагаються підтримувати повсякденне функціонування.

"Надзвичайні кошти забезпечать безперервне надання комунальних послуг зростаючому населенню міста. Таким чином, вони заповнять прогалину, створену складною економічною ситуацією в країні, коли місцеві кредитори не в змозі забезпечити таке середньострокове фінансування", - зазначають в ЄБРР.

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Нагадуємо:

Це вже друге місто за кілька місяців, яке отримало підтримку ліквідності після Львова наприкінці минулого року.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Лише у 2022 році він спрямував 1,7 млрд євро та мобілізував ще 200 млн євро підтримки від фінансових установ-партнерів.

Банк зобов'язався надати Україні фінансування у розмірі 3 млрд євро до кінця 2023 року.

Основна увага ЄБРР зосереджена на підтримці "реальної" економіки України - підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, а також торгівлі, життєво важливої інфраструктури та приватного сектору.

У червні 2021 року Дніпро приєднався до флагманської програми ЄБРР зі сталого розвитку міст "Зелені міста ЄБРР", ставши її 49-м членом.

Ще на початку великої війни ЄБРР засудив російське вторгнення в Україну та закрив свої офіси в Росії та Білорусі.