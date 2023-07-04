У Китаї добудували найбільше у світі сховище СПГ

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На півдні Китаю у провінції Гуандун завершили будівництво п’яти резервуарів для зберігання скрапленого природного газу, які є найбільшими у світі, кожен з них може вміщувати 270 тис кубічних метрів.

Про це повідомляє CGTN.

Розташована в місті Чжухай база резервуарів під назвою "Green Energy Port" Jinwan є найбільшим СПГ-терміналом на західному березі лиману річки Чжуцзян. Висота одного резервуара становить 65,7 метра.

Проект Jinwan "Green Energy Port" є одним із проектів резервуарів для зберігання СПГ із найскладнішими геологічними умовами та найскладнішим сейсмічним проектом у Китаї.

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Перша черга бази була введена в експлуатацію, пропонуючи безперервну та стабільну чисту енергію для району Великої затоки Гуандун-Гонконг-Макао з 2013 року.

Очікується, що в якості другої черги бази п’ять супергабаритних резервуарів для зберігання СПГ будуть введені в експлуатацію в 2024 році, коли база стане найбільшою базою зберігання та транспортування природного газу в Південному Китаї.

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Економічна правда