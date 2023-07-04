Шахраї пограбували приватного нотаріуса, який зберігав 11 млн гривень ФГФВО

У Києва викрито діяльність злочинної організації, учасники якої за допомогою фішингу пограбували приватного нотаріуса на 11 млн гривень, причому, як виявилося, викрадені гроші належали Фонду гарантування вкладів.

Про це розповіли в Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що за даними слідства, злочинне угруповання діяло на території міста Києва та Дніпропетровської області.

Його учасники використовували фішингові посилання для отримання даних банківських карток громадян та надалі привласнювали гроші з їхніх рахунків.

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"За такою схемою члени угруповання привласнили кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі близько 11 млн гривень, які знаходились на рахунку одного з приватних нотаріусів міста Києва та надалі повинні були бути перераховані вкладникам одного з ліквідованих банків", - розповіли в прокуратурі.

"Шахраї обманом змусили нотаріуса розкрити конфіденційні дані, після чого скористалися доступом до його рахунку через онлайн-банкінг", - додали в прокуратурі.

Яким чином гроші Фонду гарантування вкладів опинилися на рахунку приватного нотаріуса, в прокуратурі не уточнюють.

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Зазначається, що слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів здійснює виплату коштів відповідно до реєстру (переліку вкладників банку, які мають право на відшкодування).

Здійснюється це виключно через банки-агенти.

Це передбачно Положенням про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами. Згідно з цим нормативним актом, учасниками автоматизованої системи виплат ФГФВО можуть бути тільки сам Фонд, а також - банки-агенти.