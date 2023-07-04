У Києві на ярмарках тимчасово заборонили реалізацію деяких харчів
Вівторок, 4 липня 2023, 13:16 -
Із 4 до 31 липня на столичних сільськогосподарських та сезонних ярмарках тимчасово заборонили реалізацію харчових продуктів, що швидко псуються.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Заборона торкнеться таких продуктів:
- свіже м’ясо,
- м’ясопродукти та ковбасні вироби,
- жива та свіжоморожена риба,
- морепродукти,
- молоко і молочна продукція,
- кондитерські вироби з кремом тощо.
Окрім того, під час проведення ярмарків організатори повинні допускати до реалізації продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.
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Нагадуємо:
Раніше Держпродспоживслужба посилила контроль за продовольчою продукцією на ярмарках і ринках у Києві. Такі заходи здійснюються на виконання протоколів Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у зв’язку з подіями в Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС.
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