У Києві на ярмарках тимчасово заборонили реалізацію деяких харчів

Із 4 до 31 липня на столичних сільськогосподарських та сезонних ярмарках тимчасово заборонили реалізацію харчових продуктів, що швидко псуються.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Заборона торкнеться таких продуктів:

свіже м’ясо,

м’ясопродукти та ковбасні вироби,

жива та свіжоморожена риба,

морепродукти,

молоко і молочна продукція,

кондитерські вироби з кремом тощо.

Окрім того, під час проведення ярмарків організатори повинні допускати до реалізації продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.

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Нагадуємо:

Раніше Держпродспоживслужба посилила контроль за продовольчою продукцією на ярмарках і ринках у Києві. Такі заходи здійснюються на виконання протоколів Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у зв’язку з подіями в Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС.