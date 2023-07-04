Витрати на українських біженців в ЄС співставні з річними видатками бюджету України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни виділили на прихисток для українців вже понад 43 млрд євро.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на дослідження Кільського інституту світової економіки.

Такі витрати включали грошові виплати, надання житла, медичної допомоги, освітні послуги, а також забезпечення продуктами харчування та засобами першої необхідності.

Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща - понад 12 млрд євро.

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На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 млрд євро.

Значні кошти на прихисток для українців витратили Чехія (2,94 млрд євро), Іспанія (2,24 млрд євро), Франція (2,04 млрд євро), Румунія (1,26 млрд євро), Швейцарія (1,16 млрд євро) та Італія (1,15 млрд євро).

Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн.

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Нагадуємо:

Видатки бюджету України у воєнний 2022 рік склали 2 410 млрд грн. За нинішнім курсом євро це становить близько 60 млрд євро.

Водночас у проєкті бюджету-2022 ця сума була значно меншою - 1499,5 млрд гривень (за курсом євро станом на кінець 2021 року - близько 46 млрд гривень). Видатки державного бюджету зросли за рахунок зростання фінансування у 2022 році сектору оборони та безпеки.

З 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року в Європі для тимчасового захисту зареєструвалося 7,915 млн осіб.

Згідно даних УВКБ ООН, станом на червень 2023 року кількість біженців з України, зареєстрованих у світі складала 6,341 млн осіб.