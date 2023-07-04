Всеукраїнська аграрна рада заявляє про необґрунтовані кримінальні переслідування аграріїв

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) заявляє про дестабілізацію українського аграрного бізнесу через необґрунтовані кримінальні переслідування агропідприємств.

Про це йдеться у зверненні, яке ВАР направила голові Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко.

"У період дії воєнного часу на території України, коли всі зусилля мають бути направлені на подолання спільного зовнішнього ворога, відбувається внутрішня дестабілізація українського аграрного бізнесу силами правоохоронних та судових органів", - зазначено у зверненні, розміщеному у вівторок на сайті бізнес-об'єднання.

Згадуються два підприємства - ТОВ "ДК ВЕТ" та СТОВ "Агрофірма "Маяк".

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За інформацією ВАР, співробітники СУ ГУ НП вчиняли дії, спрямовані на ініціювання кримінального провадження, створення штучних доказів і фабрикування кримінальної справи щодо посадових осіб ТОВ "ДК ВЕТ". Також сумнівну кримінальну справу порушено проти СТОВ "Агрофірма "Маяк".

ВАР повідомляє про системні порушення з боку працівників Слідчого управління Головного управління Національної поліції (СУ ГУ НП) у Черкаській області, які "виходять за рамки повноважень".

У бізнес-об'єднанні нагадали, що ці агропідприємства давно працюють на українському ринку і мають відмінну ділову репутацію. Водночас слідчі "фактично тероризують ці господарства".

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"Силовики повинні захищати, а не руйнувати вітчизняний агробізнес", - резюмували у ВАР і повідомили, що чекають на дії держави, спрямовані на підтримку агросектору.

При цьому, у Єдиному реєстрі судових рішень щодо СТОВ "Агрофірма "Маяк" можна знайти згадку про кримінальне провадження щодо злочинів проти довкілля. Як випливає з матеріалів справи, у березні 2022 року в Полтавській області представником поліції було затримано 6 автомобілів підприємства, які начебто вивозили пісок без наявних дозвільних документів. За твердженням поліції, пісок було видобуто в незаконному кар'єрі. Також правоохоронці стверджують, що вивезення піску з незаконно діючого кар'єру начебто здійснювалося протягом березня 2022 року неодноразово.

Жодних інших рішень суду у цій справі з того часу винесено не було.

Щодо ТОВ "ДК ВЕТ" у Єдиному реєстрі судових рішень наявна кримінальна справа, порушена у 2020 році, щодо начебто завищення сум бюджетного відшкодування. Цей факт виявився в ході перевірки, яку проводило Головне управління ДФС у Рівненській області. Досудове розслідування у справі проводилося щонайменше до червня 2022 року.

Текст ухвали суду у даному провадженні доступний в системі Youcontrol. Водночас в Єдиному реєстрі судових рішень жодних документів у цьому провадженні у відкритому доступі немає.