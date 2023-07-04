Нафта дорожчає на тлі скорочення видобутку Саудівською Аравією та РФ

Ціни на нафту у вівторок, 4 липня, зросли, оскільки ринки оцінили скорочення поставок у серпні провідними експортерами Саудівською Аравією та Росією на тлі невизначеності світової економіки.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 34 центи, або 0,46%, до 74,99 доларів за барель до 06:18 GMT.

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Нафта West Texas Intermediate у США коштувала 70,12 долара за барель, що вище на 33 центи, або на 0,47%.

Що вплинуло на ціни

Саудівська Аравія в понеділок заявила, що продовжить добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу до серпня. Росія також скоротить експорт нафти на 500 тис барелів на добу в серпні.

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Скорочення становлять 1,5% світових поставок і доводять загальну обіцянку виробників нафти ОПЕК+ до 5,16 млн б/д, оскільки Ер-Ріяд і Москва прагнуть підтримати ціни.

Ринки США будуть закриті у вівторок у зв'язку з національним святом Дня незалежності. Нафтові орієнтири впали приблизно на 1% на попередній сесії.