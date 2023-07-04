Українці суттєво знизили запити, тому майже не змінили оцінку свого добробуту - дослідження 

Завдяки істотному зниженню запитів після початку війни, громадяни України майже не змінили самооцінку свого добробуту, незважаючи на об'єктивне зниження доходів.

Це засвідчило соціологічне опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 26 травня по 5 червня методом телефонних інтерв'ю.

"Незважаючи на об'єктивне зниження доходів двох третин населення України, самооцінки добробуту майже не змінилися, бо запити людей під час війни суттєво знизилися, вони частіше задовольняються тим, що мають, та вважають, що їм вистачає на їжу або одяг навіть за суттєвого зниження доходів", - повідомляє КМІС.

Так, частка людей, які оцінювали свій добробут як "високий", становила 22% перед вторгненням, потім знизилася до 16-17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.

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Частка людей із "середнім" добробутом у період між лютим 2022 року і травнем 2023 року була досить стабільною на рівні 35-36%.

Частка респондентів, які оцінювали своє фінансове становище як дуже низьке, становила 9% до вторгнення, а станом на травень 2023 року становить 7%. Крім того, 33% респондентів оцінили свій добробут як "низький".

Проте об'єктивно фінансова ситуація українців після повномасштабного вторгнення РФ дуже погіршилася: у 64% громадян дохід знизився, а 27% через вторгнення втратили роботу. Крім того, з'явилася категорія громадян, які втратили майно та житло.

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Відносно краще своє фінансове становище оцінює молодь (18-29 років), люди з вищою освітою, чоловіки, жителі великих міст, жителі західних областей України. Різниця між внутрішньо переміщеними особами та рештою українців у цьому відношенні несуттєва.

Опитування проводилося на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2013 респондентів віком від 18 років, у всіх регіонах, що не перебувають в окупації.