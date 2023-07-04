Курс валют на 4 липня: скільки коштують готівкові долар та євро
Вівторок, 4 липня 2023, 09:56 -
У вівторок, 4 липня, гривня зберігає стабільність проти долара та євро на "чорному ринку" та в касах банків.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,09 - 37,26 грн проти котирувань у 36,8 - 37,26 у понеділок.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,75 - 40,96 грн проти курсу 40,66 - 40,96 грн за євро в понеділок.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,75 - 37,4 грн (курс на 3 липня – 36,8 - 37,4 грн);
- Євро – 40,5 - 41,1 грн (курс на 3 липня – 40,5 - 41,1 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;
- Ощадбанк – 36,7 - 37,7 грн;
- Укрексімбанк – 36,7 - 37,5 грн;
- Райффайзен – 36,7 - 37,6 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Економічна правда
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