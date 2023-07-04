Fitch Ratings підвищило рейтинг стійкості Ощадбанку

Агентство Fitch Ratings у результаті перегляду рейтингу державного Ощадбанку підвищило рейтинг стійкості банку з рівня "сс" на рівень "cсс-".

Про це повідомляє пресслужба банку.

У агентстві зазначили, що відповідне рішення було прийнято з огляду на вищу стійкість якості активів та кращу дохідність та прибутковість, ніж очікувалося агентством раніше.

Чотири інші рейтинги Ощадбанку - довгостроковий рейтинг за національною шкалою (АА(ukr)), довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті (CCC-, що на 1 нотч вище суверенного), довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті (CCC, що на 1 нотч вище суверенного) та короткостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті (С) - в результаті перегляду були залишені без змін.

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Натомість пониження зазнав "рейтинг підтримки акціонером", що відображає побоювання агентства щодо ймовірності докапіталізації банку у випадку суттєвої нестачі капіталу в умовах війни та розрахунку на регуляторні послаблення.

В Ощаді наголошують, що наразі банк добре капіталізований: показник адекватності регулятивного капіталу Ощадбанку станом на 1 червня 2023 року становить 13,71% при нормативі НБУ 10%.

"Результати перегляду рейтингу підтверджують те, що Ощадбанк поступово пристосувався до роботи в умовах повномасштабної війни. Ощад не припиняв стабільно обслуговувати українців, чим покращив лояльність з боку клієнтів, кількість яких за час великої війни зросла", - прокоментував голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Економічна правда