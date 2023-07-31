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США переказали Україні 1,25 мільярда доларів грантових коштів

Понеділок, 31 липня 2023, 16:28 - Анастасія Жарикова

Україна отримала черговий грант від Сполучених штатів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку у розмірі 1,25 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві нагадали, що цьогоріч Україна вже отримала 8,45 млрд дол грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Від початку великої війни - 20,4 млрд дол грантових коштів від Сполучених Штатів.

"Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці Держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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За його словами, черговий грант допоможе українському уряду відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери. 

"Надзвичайно вдячні Уряду та платникам податків Сполучених Штатів Америки за солідарність та безпрецедентну підтримку України у цей визначальний для нашої держави період", - резюмував Марченко.

Нагадуємо:

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Світовий банк надасть Україні 1,5 мільярда доларів позики для підтримки відновлення.

Мінфін США Україна
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Економічна правда
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