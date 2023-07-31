США переказали Україні 1,25 мільярда доларів грантових коштів
Україна отримала черговий грант від Сполучених штатів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку у розмірі 1,25 мільярда доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
У відомстві нагадали, що цьогоріч Україна вже отримала 8,45 млрд дол грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Від початку великої війни - 20,4 млрд дол грантових коштів від Сполучених Штатів.
"Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці Держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, черговий грант допоможе українському уряду відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери.
"Надзвичайно вдячні Уряду та платникам податків Сполучених Штатів Америки за солідарність та безпрецедентну підтримку України у цей визначальний для нашої держави період", - резюмував Марченко.
Нагадуємо:
Світовий банк надасть Україні 1,5 мільярда доларів позики для підтримки відновлення.