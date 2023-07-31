З 1 серпня Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників

Китай запроваджує обмеження на експорт цивільних безпілотників далекого радіусу дії через війну Росії в Україні та побоювання, що покупці можуть переобладнати їх під військові цілі.

Про це повідомляє Associated Press (AP) із посиланням на заяву міністерства комерції КНР.

"Китайський лідер Сі Цзіньпін дружить з Москвою, але заявляє, що дотримується нейтралітету в 18-місячній війні. Він був вражений повідомленнями про те, що обидві сторони можуть використовувати безпілотники китайського виробництва для розвідки й, можливо, атак", - пише видання.

Експортний контроль набуде чинності у вівторок, 1 серпня. Його мета - запобігти використанню безпілотників у "немирних цілях", йдеться в заяві Міністерства торгівлі.

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Обмеження стосуватимуться БПЛА, що можуть триматися в повітрі понад 30 хвилин, скидати з себе вантаж, і які важать понад 7 кг.

У Мінторгівлі заявили, що експорт частково буде дозволений, але не уточнили, які обмеження будуть застосовуватися.

"Дедалі більше зростає ризик того, що деякі високоякісні та високоефективні цивільні безпілотники можуть переоснастити для військових потреб", - пояснили у відомстві.

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У міністерстві нагадали, що з початку повномасштабної війни в Україні "деякі китайські компанії з виробництва безпілотників добровільно призупинили свої операції в зонах конфліктів".

У відомстві також заявили, що завжди виступали проти застосування цивільних БПЛА у військових цілях, і звинуватили США і західні ЗМІ в поширенні неправдивої інформації про експорт Китаєм безпілотників.

Нагадуємо:

Китай таємно продав Росії безпілотників на понад $100 млн. Про це заявило видання Politico, яке провело аналіз митних даних.

Як засвідчили дані російської, китайської та української митниць, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, що втридцятеро більше, ніж Україна.

А китайський експорт до РФ кераміки – компонента, що використовують в бронежилетах – збільшився на 69% до понад 225 мільйонів доларів, тоді як в Україну – впав на 61%, до всього лише п‘яти мільйонів.

Імпорт китайських товарів подвійного призначення до Росії часто здійснюється через компанії-одноденки, створені для приховування торговельної діяльності.