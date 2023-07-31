Створено найбільш повний сканер штрихкодів для визначення товарів компаній, що не пішли з РФ

Київська школа економіки (KSE) створила онлайн сканер штрихкодів, який визначає товари компаній, що не вийшли з російського ринку.

Про це повідомляється на сторінці інституту в Facebook.

Зазначається, що за допомогою сканера можна здійснити найбільш повний пошук.

"База KSE містить найповнішу у світі інформацію щодо діяльності світових корпорацій на ринку Росії, а завдяки використанню ChatGPT для більшості компаній споживчого сектору був створений перелік із 7500+ основних брендів і торгових марок, тому пошук став ще зручнішим і кращим", - зазначили в KSE.

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Щоб скористатися сканером, потрібно в смартфоні перейти на сайт проєкту за посиланням https://leaverussia.kse.ua/ і навести камеру на штрихкод обраного товару. Також сервіс доступний у телеграм-боті https://t.me/exit_ru_bot.

"Компанії, які не виходять із Росії, розуміють лише мову прибутку. Тому не купуйте продукти цих компаній", - прокоментував президент Київської школи економіки, ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Зазначається, що сканер доступний українською та англійською мовами.

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Нагадуємо:

З перших днів великої війни професор та засновник Інституту керівників вищої ланки Єльського університету Джеффрі Зонненфельд з командою експертів і студентів слідкує за компаніями, які працювали/працюють в Росії.

Вперше список був опублікований 28 лютого і там було лише кілька десятків компаній, які заявили про свій вихід з російського ринку.

Дослідники поділили компанії на п'ять груп, виходячи з їхніх заяв та дій, і публікують їх тут, щоденно оновлюючи список.