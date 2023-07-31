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Укр / Рус

Від народних авто до "Ланосів": історія українського автовиробника ЗАЗ

Понеділок, 31 липня 2023, 14:36

Японія пишається своїми автомобільними брендами Nissan і Toyota, Велика Британія - Jaguar та Land Rover, Іспанія - SEAT. Так само підкреслюють наявність національного автопрому й політики цих країн.

Так колись було і в Україні, яка теж мала свого національного автовиробника. Було декілька заводів, але найголовніший звісно ЗАЗ. Запорізький автомобільний завод — легенда не тільки українського, але й всього радянського автопрому. 

ЕП розбиралась, як так сталось, що колись стратегічне підприємство, де автівки штампували сотнями тисяч пройшло шлях від створення не одного народного автомобіля до стагнації і зупинки конвеєрів? Чому після Ланоса так і не з'явилось нічого нового? І хто в цьому винен?

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авто виробництво
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Економічна правда
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