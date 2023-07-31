На Курській АЕС, яку РФ використовує у військових цілях, виникла проблема на енергоблоці 

Курська АЕС знизила на 50% потужність енергоблока №2 для усунення неполадок.

Про це повідомляє інформагентство "Интерфакс" із посиланням на прес-службу атомної станції.

"Потужність енергоблоку №2 Курської АЕС знижено до 500 МВт. 29 липня о 08:51 за київським часом персонал блочного щита управління відповідно до регламенту експлуатації відключив від мережі один із двох турбогенераторів для усунення ознак вібрації підшипників", - ідеться в повідомленні прес-служби.

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Головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС і пов'язаних із нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.