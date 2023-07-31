Нафта коливається біля тримісячних максимумів через скорочення пропозиції

Ціни на нафту в понеділок, 31 липня, знизились, але коливаються біля тримісячних максимумів і мали намір продемонструвати найбільший місячний приріст за більш ніж рік.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 30 центів до 84,69 долара за барель до 06:32 за Гринвічем.

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Американська нафта West Texas Intermediate коштувала подешевшала на 22 центи до 80,36 долара за барель.

У п'ятницю Brent і WTI встановилися на найвищих рівнях з квітня, зростаючи п'ятий тиждень поспіль, оскільки скорочення поставок нафти в усьому світі та очікування припинення підвищення процентних ставок у США підтримали ціни. Обидва показники на шляху до завершення липня з найбільшим місячним зростанням із січня 2022 року.

Що вплинуло на ціни

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Аналітики очікують, що Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на день ще на місяць, включаючи вересень. Про це Саудівська Аравія може оголосити на п’ятничній зустрічі ОПЕК+.

"Ціни на нафту зросли на 18% із середини червня, оскільки рекордно високий попит і скорочення поставок у Саудівській Аравії призвели до повернення дефіциту, а ринок відмовився від песимізму щодо зростання", — зазначили аналітики Goldman Sachs у записці від 30 липня.

Банк зберіг свій прогноз Brent на рівні 86 доларів за барель на грудень і очікує зростання цін до 93 доларів у другому кварталі 2024 року.

Також Goldman Sachs підрахував, що світовий попит на нафту зріс до рекордних 102,8 млн барелів на день у липні, і переглянув попит у 2023 році приблизно на 550 тис барелів на день на основі сильніших оцінок економічного зростання в Індії та США, компенсувавши зниження споживання в Китаї.

"Збільшення попиту спричиняє помірно більший дефіцит у другому півріччі 2023 року, ніж очікувалося, у середньому 1,8 мільйона барелів на добу, і скромний дефіцит у 0,6 мільйона барелів на добу в 2024 році", – йдеться в повідомленні.

Генеральний директор Exxon Mobil Даррен Вудс заявив, що компанія очікує рекордного попиту на нафту в цьому та наступному роках, і що це може сприяти зростанню цін на енергоносії у другій половині року.

У США енергетичні компанії восьмий місяць поспіль скорочують кількість нафтових вишок - в липні на 1 до 529.

Економічна правда