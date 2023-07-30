Bloomberg: Німецька економіка сповільнюється, і її слабкість, ймовірно, буде зберігатися

Економіка Німеччини, яка є найбільшою в найбільшої в Європі відчуває труднощі з ростом, і її слабкість, ймовірно, буде зберігатися.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що слабкі економічні показники Німеччини у купі з поганими результатами опитування за липень, демонструють, що країна, яку довго вважали двигуном розширення регіону, зараз є гальмом для його перспектив.

"Цього разу триваюча енергетична криза в Німеччині, спричинена війною в Україні, завдає шкоди виробникам в економіці, яка вже бореться з демографічно викликаним дефіцитом кваліфікації та низькою продуктивністю. Тим часом загострення глобальної конкуренції в галузі електромобілів загрожує її майстерності у виробництві авто", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, відчутним для німецької економіки також є слабкий попит в Китаї та жорстка монетарна політика, яка ще більше стиснула промисловість.

Чергове підвищення процентної ставки на чверть пункту, здійснене Європейським центральним банком минулого тижня для приборкання інфляції, спричинить ще більший тиск.

За словами головного економіста Commerzbank AG Йорга Кремера, недостатня ефективність економіки, яку можна вже спостерігати, може стати причиною відновлення рецесії в другій половині року.

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За оцінками МВФ і Бундесбанку найбільша економіка Європи має скоротитись на 0,3% у 2023 році.

Також рівень безробіття на рівні 5,7% залишається в межах відсоткового пункту від свого історичного мінімуму, відтак міцний ринок праці підтримує споживачів під час високої інфляції.

Промислові труднощі Німеччини та низькі темпи зростання на цей час також не відрізняють її від її регіональних партнерів, не в останню чергу тому, що вони мають багато тих самих проблем.

Нагадаємо:

Уряд Німеччини вперше з 2019 року збирається повернути фіскальне правило, покликане обмежити структурний дефіцит бюджету на федеральному рівні та скоротити випуск державного боргу.