Старт нового маркетингового року: скільки зерна експортували за перші дні
Понеділок, 3 липня 2023, 18:04 -
Станом на 3 липня з початку нового маркетингового року (2023/2024) Україна експортувала 34 тисячі тонн зернових та зернобобових культур.
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Денис Башлик у своєму Telegram.
За оперативними даними Державної митної служби, вказаний обсяг сформували пшениця (9 тис. тонн) та кукурудза (25 тис. тонн).
Інші зернові культури, а також борошно у поточному сезоні ще не відвантажувалися
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На 4 липня минулого року вказаний показник становив 69 тис. тонн, з яких:
- 14 тис тонн становила пшениця;
- 2 тис тонн – ячмінь;
- 52 тис тонн – кукурудза;
- 0,3 тис. тонн – борошно.
Нагадуємо:
Україна у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) експортувала 48,99 мільйона тонн зернових і зернобобових культур.
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