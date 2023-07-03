Старт нового маркетингового року: скільки зерна експортували за перші дні

Станом на 3 липня з початку нового маркетингового року (2023/2024) Україна експортувала 34 тисячі тонн зернових та зернобобових культур.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Денис Башлик у своєму Telegram.

За оперативними даними Державної митної служби, вказаний обсяг сформували пшениця (9 тис. тонн) та кукурудза (25 тис. тонн).

Інші зернові культури, а також борошно у поточному сезоні ще не відвантажувалися

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На 4 липня минулого року вказаний показник становив 69 тис. тонн, з яких:

14 тис тонн становила пшениця;

2 тис тонн – ячмінь;

52 тис тонн – кукурудза;

0,3 тис. тонн – борошно.

Нагадуємо:

Україна у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) експортувала 48,99 мільйона тонн зернових і зернобобових культур.

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