Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США

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Космічна компанія Blue Origin, що належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, шукає місце для будівництва міжнародного космодрому, оскільки прагне конкурувати з SpaceX Ілона Маска.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив виконавчий директор Blue Origin Боб Сміт.

Blue Origin також зацікавлена в нових міжнародних партнерствах і придбаннях компаній, зокрема в Європі, розповів Сміт.

"Ми шукаємо все, що ми можемо зробити, щоб придбати, масштабувати, щоб краще обслуговувати наших клієнтів", - заявив він.

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Сміт уточнив, що пошук нового майданчика для запуску все ще перебуває на ранній стадії, і жодного місця ще не вибрано.

"Його коментарі свідчать про більш рішучу позицію в бізнесі, заснованому Безосом у 2000 році. Blue Origin була першою компанією, яка успішно запустила, приземлила і повторно використала ракету, але затримки в розробці своїх ракет-носіїв залишили її позаду компанії SpaceX Ілона Маска, яка вже здійснила кілька успішних пілотованих і безпілотних місій на Міжнародну космічну станцію.

На думку аналітиків, подальші придбання та партнерства, а також ще один пусковий майданчик на додачу до об'єктів у Техасі та Флориді, можуть стати для Blue Origin способом наздогнати SpaceX", - пише FT.

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Директор з досліджень Quilty Space Калеб Генрі заявив, що плани Blue Origin щодо Європи можуть допомогти їй знайти нові таланти в часи жорсткої конкуренції за кваліфіковані кадри.

"Європа відома своїми професіоналами у космічній галузі, і це може стати для них способом продовжувати зростати", - заявив він.

Економічна правда