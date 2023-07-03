Ціни на газ в Європі можуть знову злетіти взимку, цього разу через Китай - МЕА
Через зростання економіки Китаю, ціни на енергоносії в Європі можуть підскочити цієї зими, змусивши уряди знову втрутитися і субсидувати рахунки споживачів.
Про це попереджає глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол, передає BBC.
"Якщо китайська економіка швидко зміцниться і буде сувора зима (в Європі, - ред.), ціни на газ можуть зрости, здійснюючи тиск на споживачів", - зазначив Бірол.
Він пояснив, що цей сценарій можливий, коли китайська економіка сильна, купує багато енергії на ринках, а в Європі сувора зима.
Водночас, як пише BBC, рейтингове агентство S&P Global на цьому тижні скоротило прогноз зростання Китаю, заявивши, що "ризик полягає в тому, що його відновлення втратить більше пари на тлі слабкої довіри споживачів і до ринку житла".
Інвестиційні банки, включаючи Goldman Sachs, також скорочують прогнози зростання Китаю.
Однак Фатіх Бірол наполягає, що уряди, включаючи Великобританію, повинні "продовжувати вимагати заходів щодо економії енергії".
"Ми ще не знаємо, наскільки сильно відновиться китайська економіка", - сказав він.
BBC також нагадує прогноз глави Centrica, що володіє British Gas, який минулого тижня попередив, що рахунки за електроенергію, ймовірно, залишаться високими в найближчому майбутньому.