Ціни на газ в Європі можуть знову злетіти взимку, цього разу через Китай - МЕА

Через зростання економіки Китаю, ціни на енергоносії в Європі можуть підскочити цієї зими, змусивши уряди знову втрутитися і субсидувати рахунки споживачів.

Про це попереджає глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол, передає BBC.

"Якщо китайська економіка швидко зміцниться і буде сувора зима (в Європі, - ред.), ціни на газ можуть зрости, здійснюючи тиск на споживачів", - зазначив Бірол.

Він пояснив, що цей сценарій можливий, коли китайська економіка сильна, купує багато енергії на ринках, а в Європі сувора зима.

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Водночас, як пише BBC, рейтингове агентство S&P Global на цьому тижні скоротило прогноз зростання Китаю, заявивши, що "ризик полягає в тому, що його відновлення втратить більше пари на тлі слабкої довіри споживачів і до ринку житла".

Інвестиційні банки, включаючи Goldman Sachs, також скорочують прогнози зростання Китаю.

Однак Фатіх Бірол наполягає, що уряди, включаючи Великобританію, повинні "продовжувати вимагати заходів щодо економії енергії".

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"Ми ще не знаємо, наскільки сильно відновиться китайська економіка", - сказав він.

BBC також нагадує прогноз глави Centrica, що володіє British Gas, який минулого тижня попередив, що рахунки за електроенергію, ймовірно, залишаться високими в найближчому майбутньому.