Саудівська Аравія та Росія скорочують видобуток нафти в очікуванні підвищення світових цін

Саудівська Аравія оголосила про продовження скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу, Росія також скоротить видобуток на 500 тис барелів на добу.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно із заявою, опублікованою державним Саудівським агентством преси, королівство збереже скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу, запущене цього місяця на додаток до існуючих обмежень, узгоджених з ОПЕК+, до серпня та може продовжити його.

Країна видобуватиме близько 9 млн барелів на день, що є найнижчим показником за кілька років, жертвуючи обсягами продажів заради вищих цін.

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Після оголошення ф'ючерси на нафту підвищилися: нафта Brent зросла на 0,9% до $76,12 за барель станом на 11:27 ранку в Лондоні.

Зусиллям Саудівської Аравії допоможе Росія, яка скоротить експорт нафти на 500 тис барелів на день у серпні, заявив віце-прем'єр-міністр РФ Олександр Нова. Пізніше він додав, що країна також буде прагнути скоротити виробництво на цю суму.

Слабкий попит у Китаї обмежив ціну на нафту близько 76 доларів за барель, що нижче рівня, який, на думку Міжнародного валютного фонду, потрібен Саудівській Аравії для покриття свого бюджету.

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Очікувалося, що цього року ціни на нафту зростуть, але натомість вони впали приблизно на 11% через побоювання щодо міцності економіки в міру зростання процентних ставок.

Економічна правда