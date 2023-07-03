Всі розділи
Укр / Рус

Залужний вдруге за три дні прибув на Рівненську АЕС

Понеділок, 3 липня 2023, 15:37 - Економічна правда

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала прибули на Рівненську АЕС - вдруге за три дні.

Про візит Залужного повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом"

"Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з Президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в "Енергоатомі" військові та енергетики обговорили взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування "на ті чи інші ситуації".

Реклама:

Нагадуємо:

1 липня президент Володимир Зеленський провів на РАЕС засідання Ставки, яке тривало два дні. Обговорювалося посилення Північного напрямку через "ситуацію в Білорусі" й охорона Рівненської АЕС.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов доповіли про оперативну ситуацію на білоруському кордоні та можливі дії ворога.

Реклама:
АЕС
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Не Чорнобиль і не Фукусіма. Чи готова Росія до теракту на Запорізькій АЕС і що про це треба знати 28 червня 2023, 15:00
Можливий теракт на ЗАЕС: у Міненерго анонсували навчання екстрених служб 27 червня 2023, 19:52
На Миколаївщині затримали інформатора, який "зливав" РФ координати військових біля ПАЕС  26 червня 2023, 12:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті