Залужний вдруге за три дні прибув на Рівненську АЕС

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала прибули на Рівненську АЕС - вдруге за три дні.

Про візит Залужного повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом"

"Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з Президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в "Енергоатомі" військові та енергетики обговорили взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування "на ті чи інші ситуації".

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Нагадуємо:

1 липня президент Володимир Зеленський провів на РАЕС засідання Ставки, яке тривало два дні. Обговорювалося посилення Північного напрямку через "ситуацію в Білорусі" й охорона Рівненської АЕС.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов доповіли про оперативну ситуацію на білоруському кордоні та можливі дії ворога.

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