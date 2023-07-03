На Twitter подали до суду через несплату рахунків на понад 660 тисяч доларів

Австралійська фірма з управління проєктами Facilitate Corp подала позов проти Twitter Inc до суду США, вимагаючи сукупних платежів у розмірі близько 1 мільйона австралійських доларів (665 тис доларів) за ймовірну несплату рахунків за виконану роботу в чотирьох країнах.

Про це повідомляє Reuters.

Приватна компанія Facilitate Corp, що базується в Сіднеї, 29 червня подала позов до окружного суду США Північного округу Каліфорнії, стверджуючи про порушення контракту через несплату Twitter рахунків.

Позов австралійської фірми став останнім позовом про несплату рахунків і орендної плати проти Twitter після того, як минулого року Ілон Маск придбав платформу соціальних мереж за 44 млрд.

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За словами Facilitate, з 2022 до початку 2023 року вони встановили датчики в офісах Twitter у Лондоні та Дубліні, завершили оздоблення офісу в Сінгапурі та розчистили офіс у Сіднеї.

За ці роботи Twitter заборгував компанії близько 203 тис фунтів стерлінгів, 546 600 сінгапурських і 61 300 австралійських доларів відповідно.

Facilitate заявила, що вимагає відшкодування збитків у розмірі, який буде визначено під час судового розгляду, судових витрат і відсотків за максимальною законною ставкою.

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Нагадуємо:

Twitter обмежив кількість публікацій на день, які можуть читати різні акаунти, щоб запобігти надмірному збиранню даних і маніпуляцій з системою.