У підприємств будівництва в Україні різко покращилися ділові очікування - Нацбанк

Бізнес в Україні третій місяць поспіль позитивно оцінює результати та перспективи своєї діяльності, причому найоптимістичніші очікування демонструють підприємства будівництва, які з початку війни показували найгірші очікування.

Про це свідчать результати щомісячного опитування щодо індексу очікувань ділової активності, яке проводить Національний банк.

"Підприємства будівництва мали найоптимістичніші оцінки завдяки сприятливим погодним умовам, потребі в розширенні західної логістики, будівництві та відновленні доріг: секторальний індекс становив 58.6 (у травні – 51.3)", - повідомляє Нацбанк.

Загалом у червні індекс очікувань був зафіксований на рівні вище нейтрального, підвищившись до 50.8 порівняно з 50.5 у травні.

Реклама:

Цьому сприяли зниження темпів зростання витрат на сировину та енергію, поступове налагодження виробничих та логістичних ланцюгів, поліпшення інфляційних і курсових очікувань та пожвавлення внутрішнього попиту.

Підприємства торгівлі вчетверте поспіль надали позитивні оцінки завдяки сталим споживчим настроям, збільшенню пропозиції товарів та сповільненню темпів інфляції: секторальний індекс ‒ 52.5 (у травні ‒ 52.7);

Підприємства промисловості поліпшили оцінки завдяки зниженню темпів зростання витрат на сировину та енергію, відновленню виробничих та логістичних ланцюгів, уповільненню темпів інфляції: секторальний індекс ‒ 51.0 (у травні ‒ 50.4);

Реклама:

Підприємства сфери послуг другий місяць поспіль єдині серед інших секторів зберегли негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив, зважаючи на низьку платоспроможність населення, слабкий попит та проблеми з логістикою: секторальний індекс ‒ 48.9 (не змінився з травня).

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, і надалі зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг.

Водночас оцінки щодо зайнятості були неоднорідними. Респонденти сфер будівництва та послуг уперше за тривалий час очікували на збільшення загальної чисельності працівників, натомість підприємства промисловості та торгівлі – на зменшення.

Нагадуємо:

За підсумками першого кварталу 2023 року, згідно з даними Державної служби статистики, будівельний сектор в Україні, який з початку війни показував найгірші очікування щодо ділової активності, почав поступово відновлюватися.

Проте, це відновлення має одну несподівану специфіку.

Будівництво продовжується відносно непоганими темпами навіть на прифронтових Миколаївщині та Харківщині, попри постійні обстріли. За I квартал тут було введено в експлуатацію житлових площ лише удвічі менше від 2019 року.

На Львівщині було введено лише 53% рівня 2019 року. На Волині та Закарпатті за I квартал 2023 року було введено лише 75% житла від обсягів 2019 року.

А ось Буковина опинилася серед антилідерів. Тут було введено житла лише 40% від рівня 2019 року.

Для порівняння, Одещина, яка зазнає систематичних обстрілів, трималася на рівні 62%.

На Вінничині відносно 2019 року в I кварталі цього року здали у 5 разів більше житла.

Наступною рекордсменкою була Сумщина зі співвідношенням 1,57 раза.

Правда, якщо перейти до абсолютних показників, то Вінничина обганяє Київ у 2 рази (342 тис. кв.м), а Сумщина має лише 25 тисяч кв.м.

Останній регіон, що зміг наростити обсяги здачі житла за підсумками першого кварталу - Черкащина (+11%).

Майже вдалося відновити обсяги здачі житла до показників 2019 року Дніпропетровщині, Полтавщині, Хмельниччині та Рівненщині. У цих областях було здано понад 85% обсягу житлових площ від рівня 2019 року.

На Київщині цей показник - 79%. Сам Київ майже зберіг показники 2019 року - 99%.

Абсолютним антирекордсменом за підсумками першого кварталу була Чернігівщина - 29%.