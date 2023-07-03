Нафта падає через уповільнення світової економіки та можливий ріст ставок

Ціни на нафту в понеділок, 3 липня, знизились, оскільки занепокоєння щодо уповільнення світової економіки та можливого подальшого підвищення процентних ставок з боку ФРС США вплинуло на ціни, нівелюючи прогнози скорочення поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4%, або на 27 центів, до 75,14 доларів за барель до 06:30 GMT після того, як у п'ятницю вони підвищилися на 0,8%.

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Ціна американської нафти West Texas Intermediate коштувала 70,36 долара за барель, що на 0,4% або 28 центів нижче, після того, як минулої сесії піднялася на 1,1%.

На кінець червня Brent подешевшав четвертий квартал поспіль, тоді як WTI відзначила друге квартальне падіння, оскільки дві найбільші економіки світу, США та Китай, втратили швидкість у другому кварталі.

Що вплинуло на ціни

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Побоювання подальшого уповільнення, що негативно вплине на попит на пальне, зросли після того, як у п’ятницю дані показали, що інфляція в США все ще перевищує цільовий показник центрального банку в 2%, і викликали очікування, що він знову підвищить процентні ставки.

Більш високі процентні ставки можуть зміцнити долар, зробивши товари дорожчими для власників інших валют, а також знизити попит на нафту.

Згідно з червневим опитуванням Reuters, економісти та аналітики знизили свої прогнози ціни на нафту Brent до 83,03 доларів за барель у 2023 році.

Згідно з опитуванням Caixin/S&P Global у приватному секторі, зростання промислової активності в Китаї, найбільшому в світі імпортері сирої нафти, також уповільнилося в червні, оскільки настрої та найм охолонули через мляві ринкові умови.

Однак деякі аналітики очікують, що поставки зменшаться і підштовхнуть ціни до зростання в другому півріччі після того, як провідний експортер Саудівська Аравія пообіцяла додатково скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на день у липні, в той час як США поступово поповнюють свої стратегічні резерви нафти.