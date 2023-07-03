Курс валют на 3 липня: гривня на "чорному ринку" слабне проти євро

У понеділок, 3 липня, готівкова гривня ослабла до євро на "чорному ринку", курси в банках залишились стабільними від п’ятниці.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,94 - 37,21 грн проти котирувань у 36,91 - 37,22 у неділю.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,7 - 41,01 грн проти курсу 40,66 - 40,98 грн за євро в неділю.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,8 - 37,4 грн (курс на 30 червня – 36,8 - 37,4 грн);

Євро – 40,5 - 41,1 грн (курс на 30 червня – 40,5 - 41,13 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,25 грн;

Ощадбанк – 36,7 - 37,77 грн;

Укрексімбанк – 36,7 - 37,5 грн;

Райффайзен – 36,7 - 37,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда