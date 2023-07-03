Внесена в українські санкційні списки Georgian Airways збільшила кількість рейсів до Москви

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Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, на яку Україна наклала санкції через відновлення польотів до РФ, збільшила кількість рейсів між Москвою та Тбілісі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Georgian Airways, яка з травня виконує щоденні рейси до Росії, додасть на частоту Тбілісі-Москва-Тбілісі ще три рейси на тиждень.

Видання зазнрачає, що авіакомпанія не анонрсувала це в соцмережах, проте на сайті почала продавати квитки на додаткові рейси, які виконуватимуться по понеділках, четвергах та неділях.

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Крім цього, кількість рейсів з 7 до 14 на тиждень між столицями РФ та Грузії збільшила російська авіакомпанія "Азимут".

Таким чином, частота польотів між Москвою та Тбілісі збільшується до 24 рейсів на тиждень.

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Президент Володимир Зеленський в суботу, 1 липня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 190 фізичних осіб та 291 юридичної особи, серед яких грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до РФ.

Економічна правда