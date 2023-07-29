SpaceX запустила на орбіту найбільший у світі комерційний супутник

Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX успішно вивела на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв’язку Jupiter 3.

Про це пише Bloomberg.

Запуск ракети відбувся о 23:04 за місцевим часом у п’ятницю зі стартового майданчика компанії в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Сам супутник був розгорнутий приблизно через три з половиною години після старту.

Супутник Jupiter 3 важить понад дев’ять метричних тонн і розміром приблизно з автобус. Він забезпечить бездротове підключення до інтернету в Північній і Південній Америці.

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Керування супутником буде здійснювати Hughes Network Systems, який є підрозділом компанії супутникового зв'язку EchoStar Corp.

Для SpaceX це 51місія у 2023 році, а для Falcon Heavy – третій політ.

Лише за день до цього SpaceX запустила ще одну ракету Falcon 9 з іншого стартового майданчика компанії у Флориді з новою партією інтернет-супутників Starlink на борту.

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Економічна правда.