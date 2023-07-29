Єврокомісія розслідує порушення правил антимонопольного законодавства командою Microsoft

Європейська комісія розпочала офіційне розслідування, щоб оцінити, чи могла компанія Microsoft порушити правила конкуренції ЄС, включивши свій продукт для відеоконференцій Teams до Office 365 та Microsoft 365.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що ЄК занепокоєна тим, що Microsoft може зловживати та захищати свою позицію на ринку програмного забезпечення для підвищення продуктивності, обмежуючи конкуренцію в Європейському економічному просторі ("ЄЕП") на ринку продуктів для комунікації та спільної роботи.

Так, у 2020 році компанія Slack Technologies подала скаргу проти Microsoft, стверджуючи, що вона незаконно прив'язала Teams до своїх програм для підвищення продуктивності.

Реклама:

У ЄК занепокоєні тим, що Microsoft може просувати Teams, не даючи клієнтам вибору щодо включення додатка з відеозв’язку до пакетів Office.

Комісія вже поінформувала антимонопольні органи країн-членів ЄС та Microsoft про відкриття розслідування.

Нагадаємо:

Реклама:

Федеральна торгова комісія (FTC) США почала розслідування щодо компанії-розробника ChatGPT - OpenAI за заявами про порушення законів про захист прав споживачів, що поставило під загрозу особисту репутацію та дані.