Через негоду без світла понад 140 тисяч споживачів – Міненерго

Через негоду вимикалися лінії електропередачі Укренерго, знеструмлені 420 населених пунктів у 10 областях, без світла - понад 140 тисяч споживачів.

Про це заявили в Міненерго.

"Через негоду на одній з гідроелектростанцій відключалась лінія електропередачі, через що навантаження на станцію знизилося з 210 МВт до 0. Через короткий проміжок часу навантаження було відновлено. Також через грозу вимикалася лінія оператора системи передачі електроенергії "Укренерго" 330 кВ у Сумській області", - йдеться у повідомленні.

При цьому залишаються без світла понад 140 тисяч абонентів у 420 населених пунктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

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Більшість із них - на Дніпропетровщині, де знеструмлені 165 населених пунктів, без світла - понад 66 тисяч споживачів, звітують у міністерстві.

Також повідомляється, що ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 12 населених пунктів. Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

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Загалом за добу енергетики заживили понад 40 тисяч споживачів. Більшість із них - це абоненти у Донецькій та Дніпропетровській областях", - додали в Міненерго.

У Херсоні енергетики заживили понад 100 споживачів, які були відключені через підтоплення. У місті залишаються без світла 11,4 тисячі абонентів.

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - наразі він становить 16,32 м, цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Економічна правда