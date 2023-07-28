Нафта дорожчає п'ятий тиждень поспіль на тлі погіршення ринкових перспектив

Ціни на нафту знизилися на азійських торгах в п'ятницю, але були на шляху до зростання п'ятий тиждень поспіль після сильних економічних даних в США, а також на спекуляціях щодо китайських стимулюючих заходів і скорочення видобутку ОПЕК+.

Про це пише Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 29 центів, або на 0,3%, до 83,95 дол за барель до 06:00 за Гринвічем, але була на шляху до щотижневого зростання на 3,6%.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 27 центів, або на 0,3%, до 79,82 долара за барель, але продовжувала зростати на 3,6% у тижневому вимірі.

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ВВП США в другому кварталі виріс на 2,4%, перевершивши консенсус-прогноз в 1,8%, заявило в четвер Міністерство торгівлі, підтримавши думку голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що економіка може досягти так званої "м'якої посадки".

Перспектива подальших китайських стимулюючих заходів, особливо в секторі нерухомості, також надала деяку підтримку цінам після засідання Політбюро у вівторок.

"Нещодавні показники ВВП США за другий квартал та інші економічні дані надають подальше підтвердження надіям на м'яку посадку і малюють набагато яскравіші перспективи попиту на нафту", - сказав ринковий стратег IG в Сінгапурі Джун Ронг Єап.

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Ринки також очікують на наступне засідання комітету з моніторингу ринку ОПЕК+ яке відбудеться 4 серпня, щоб почути оголошення про продовження добровільного скорочення видобутку.

"Ми продовжуємо спостерігати зростання цін на нафту до 3 кварталу 23 року і очікуємо, що для того, щоб ОПЕК або Саудівська Аравія могли послабити добровільне скорочення поставок нафти, знадобиться утримання цін на рівні вище 90 доларів США за барель (Brent)", - сказав керівник відділу сировинних товарів та вуглецевої стратегії Національного банку Австралії Баден Мур.

Однак нещодавнє підвищення процентних ставок світовими центральними банками, які намагаються приборкати вперту інфляцію, все ж таки викликало питання щодо довгострокового попиту.

У середу Федеральна резервна система США, як і очікувалося, підвищила процентну ставку на 25 базисних пунктів, а в четвер її приклад наслідував Європейський центральний банк.

Економічна правда