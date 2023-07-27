У НБУ розповіли, скільки фінансування від партнерів Україні буде потрібно в 2024

Наступного року для покриття дефіциту бюджету Україні знадобиться щонайменше 37 мільярдів доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З початку року Україна отримала майже 27 млрд дол від міжнародних партнерів, що значно перевищило продаж валюти Нацбанком для балансування валютного ринку.

Завдяки ритмічніому надходженню зовнішньої допомоги міжнародні резерви України на кінець червня сягнули історичного рекорду – 39 млрд дол.

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Також завдяки зовнішній підтримці уряд мав змогу покривати значний дефіцит бюджету без емісійного фінансування.

У регуляторі очікують, що за підсумками цього року надана міжнародна допомога становитиме 42 млрд дол.

"Міжнародна підтримка залишатиметься дуже важливою для збереження макрофінансової стабільності і в наступні роки. Так, з огляду на все ще значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету наступного року потрібно щонайменше 37 млрд дол. Україні необхідно продовжувати успішну співпрацю з МВФ та іншими міжнародними партнерами", – резюмували в Нацбанку.

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Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9346-1д, який вносить зміни до Бюджетного кодексу в частинах передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості. Там чином Україна виконала ще один структурний маяк МВФ та зробила крок до наступного.