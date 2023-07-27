Mastercard вимагає заборонити придбання канабісу за допомогою своїх карток
Американська Mastercard Inc., оператор однієї з найбільших у світі платіжних систем, вимагає від фінустанов заблокувати можливість придбання канабісу за допомогою дебетових карток компанії.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист, який минулого тижня компанія надіслала банкам і процесинговим компаніям, які, за її даними, надають платіжні послуги продавцям канабісу..
"Відповідно до нашої політики, ми доручили фінансовим установам, які пропонують платіжні послуги торговцям канабісом і підключають їх до Mastercard, припинити діяльність", - сказав представник Mastercard.
Конкурент Mastercard, компанія Visa Inc., поки що не повідомляла про аналогічні заходи.
Нагадуємо:
13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєект про легалізацію медичного канабісу.
Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності легалізації медичного канабісу в Україні.
Напередодні голосування за легалізацію медичного канабісу відомі українці закликали Верховну Раду підтримати відповідний законопроєкт.
Раніше понад 40 лікарів-онкологів України виступили за ухвалення законопроєкту і підписали відповідне звернення.
Рада національної безпеки і оборони та Міністерство у справах ветеранів також закликали Верховну Раду ухвалити закон про медичний канабіс.