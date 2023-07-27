Mastercard вимагає заборонити придбання канабісу за допомогою своїх карток

Американська Mastercard Inc., оператор однієї з найбільших у світі платіжних систем, вимагає від фінустанов заблокувати можливість придбання канабісу за допомогою дебетових карток компанії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист, який минулого тижня компанія надіслала банкам і процесинговим компаніям, які, за її даними, надають платіжні послуги продавцям канабісу..

"Відповідно до нашої політики, ми доручили фінансовим установам, які пропонують платіжні послуги торговцям канабісом і підключають їх до Mastercard, припинити діяльність", - сказав представник Mastercard.

Конкурент Mastercard, компанія Visa Inc., поки що не повідомляла про аналогічні заходи.

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Нагадуємо:

13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєект про легалізацію медичного канабісу.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності легалізації медичного канабісу в Україні.

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Напередодні голосування за легалізацію медичного канабісу відомі українці закликали Верховну Раду підтримати відповідний законопроєкт.

Раніше понад 40 лікарів-онкологів України виступили за ухвалення законопроєкту і підписали відповідне звернення.

Рада національної безпеки і оборони та Міністерство у справах ветеранів також закликали Верховну Раду ухвалити закон про медичний канабіс.