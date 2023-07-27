Прибутки Shell впали на 56% у другому кварталі через зниження цін на енергоносії

Нафтогазова корпорація Shell в четвер повідомила про падіння прибутку в другому кварталі на 56% до 5 млрд дол на тлі падіння цін на нафту і газ і зниження рентабельності нафтопереробки, що змусило компанію уповільнити свою програму викупу акцій.

Про це пише Reuters.

Прибуток, який не виправдав прогнозів, слідує за рекордним прибутком у 2022 році після того, як ціни на енергоносії різко зросли після вторгнення Росії в Україну, але відповідає показникам другого кварталу два роки тому.

Shell заявила, що викупить акцій на 3 млрд дол протягом наступних трьох місяців, в порівнянні з 3,6 млрд дол за попередні три, одночасно підвищивши дивіденди до 0,33 дол на акцію, як було оголошено раніше в червні.

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За словами Shell, нижчі результати в основному відображають нижчі результати торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ), нижчі ціни на нафту і газ, нижчу маржу нафтопереробки і менші обсяги продажів порівняно з попереднім кварталом.

Ціни на нафту і газ різко зросли минулого року після вторгнення Росії в Україну, але цього року ціни на енергоносії різко впали, оскільки побоювання щодо їх дефіциту зменшилися.

Ціни на нафту марки Brent у другому кварталі 2023 року становили в середньому 80 доларів за барель, порівняно з 110 доларами роком раніше.

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Економічна правда