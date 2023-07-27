Ціни на нафту наближаються до 3,5-місячного максимуму на тлі дефіциту пропозиції
Ціни на нафту виросли на 1% в четвер, відігравши втрати попередньої сесії, оскільки обмеженість пропозиції і очікування більш високого попиту в Китаї перекрили побоювання щодо уповільнення економічного зростання.
Про це пише Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 72 центи, або на 0,9%, до 83,64 бареля до 05:22 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 78 центів, або на 1%, до 79,56 дол за барель, наближаючись до найвищих рівнів з 19 квітня.
Ціни на нафту знизилися в середу після того, як дані показали, що запаси нафти в США скоротилися менше, ніж очікувалося, а Федеральна резервна система підвищила процентні ставки на 25 б.п., залишивши двері відкритими для чергового підвищення.
Оскільки крок ФРС був цілком очікуваним, увага ринку переключається на ОПЕК+, яка наступного тижня проведе своє щомісячне засідання Спільного моніторингового комітету на рівні міністрів.
Прогноз комітету щодо попиту буде ключовим для того, чи вирішить фактичний лідер групи - Саудівська Аравія - продовжити своє добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу у вересні.
Тим часом, ринкові настрої залишаються підбадьореними обіцянками Китаю на початку цього тижня зробити більше кроків для стимулювання зростання економіки.
"Китайська влада дала зрозуміти, що посилить заходи підтримки для відродження хворої китайської економіки, що, в свою чергу, підштовхнуло надії на відновлення попиту на нафту з боку найбільшого в світі імпортера сирої нафти", - зазначає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.
Аналітики з Commonwealth Bank of Australia очікують, що ф'ючерси на нафту марки Brent зростуть до 85 доларів за барель до четвертого кварталу на тлі очікувань, що скорочення поставок ОПЕК+ і стійкий попит змусять світові запаси нафти скоротитися.
При цьому очікується, що Європейський центральний банк у четвер підвищить процентні ставки в дев'ятий раз поспіль, що, можливо, не є кінцем жорсткості політики на тлі стійкої інфляції.
Економічна правда