Ціни на нафту наближаються до 3,5-місячного максимуму на тлі дефіциту пропозиції

Ціни на нафту виросли на 1% в четвер, відігравши втрати попередньої сесії, оскільки обмеженість пропозиції і очікування більш високого попиту в Китаї перекрили побоювання щодо уповільнення економічного зростання.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 72 центи, або на 0,9%, до 83,64 бареля до 05:22 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 78 центів, або на 1%, до 79,56 дол за барель, наближаючись до найвищих рівнів з 19 квітня.

Ціни на нафту знизилися в середу після того, як дані показали, що запаси нафти в США скоротилися менше, ніж очікувалося, а Федеральна резервна система підвищила процентні ставки на 25 б.п., залишивши двері відкритими для чергового підвищення.

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Оскільки крок ФРС був цілком очікуваним, увага ринку переключається на ОПЕК+, яка наступного тижня проведе своє щомісячне засідання Спільного моніторингового комітету на рівні міністрів.

Прогноз комітету щодо попиту буде ключовим для того, чи вирішить фактичний лідер групи - Саудівська Аравія - продовжити своє добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу у вересні.

Тим часом, ринкові настрої залишаються підбадьореними обіцянками Китаю на початку цього тижня зробити більше кроків для стимулювання зростання економіки.

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"Китайська влада дала зрозуміти, що посилить заходи підтримки для відродження хворої китайської економіки, що, в свою чергу, підштовхнуло надії на відновлення попиту на нафту з боку найбільшого в світі імпортера сирої нафти", - зазначає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Аналітики з Commonwealth Bank of Australia очікують, що ф'ючерси на нафту марки Brent зростуть до 85 доларів за барель до четвертого кварталу на тлі очікувань, що скорочення поставок ОПЕК+ і стійкий попит змусять світові запаси нафти скоротитися.

При цьому очікується, що Європейський центральний банк у четвер підвищить процентні ставки в дев'ятий раз поспіль, що, можливо, не є кінцем жорсткості політики на тлі стійкої інфляції.

Економічна правда