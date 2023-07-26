Нафта падає після досягнення тримісячного максимуму

Ціни на нафту в середу, 26 липня, знизились з тримісячних максимумів, оскільки галузеві дані показали збільшення запасів сирої нафти в США, а інвестори залишалися обережними напередодні очікуваного підвищення ставки ФРС.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 38 центів, або 0,45%, до 83,26 долара за барель до 06:23 за Гринвічем.

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Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) була на рівні 79,22 долара, що менше на 41 цент, або на 0,51%.

Що вплинуло на ціни

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 1,32 млн барелів за тиждень, що закінчився 21 липня, повідомляють ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. Аналітики, опитані Reuters, очікували падіння на 2,3 млн барелів.

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Засідання ФРС розпочалося у вівторок, і більшість учасників ринку очікують, що центральний банк підвищить ставку на 25 базисних пунктів. Але через послаблення цінового тиску трейдери грошового ринку розділилися щодо ймовірності ще одного підвищення в кінці року.

Долар США поступово зростав, відскочивши від 15-місячного мінімуму минулого тижня, що зробило для покупців дорожчим придбання таких товарів, як нафта.

Агентство нагадує, що у вівторок Brent і WTI досягли найвищого рівня з 19 квітня на тлі занепокоєння щодо пропозиції через скорочення видобутку ОПЕК+, а також обіцянок китайської влади підтримати другу за величиною економіку світу.