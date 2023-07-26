В Україні стрімко більшає оформлення адмінпротоколів про порушення ПДР пішоходами

Кількість оформлення поліцією порушень правил безпеки дорожнього руху пішоходами у поточному році стрімко росте, в антитопі - лідирує Львівщина.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот з посиланням на дані Департаменту патрульної поліції.

Так, з січня по травень 2023 на пішоходів було оформлено 71,3 тисячі протоколів за порушення ПДР. Для порівняння, це лише незначно менше, аніж за весь 2022 рік — тоді було оформлено 86,3 тисячі порушень ПДР.

В середньому, у 2022 на місяць складалось 7,2 тисячі протоколів на недбалих пішоходів, тоді як цьогоріч їх кількість зросла удвічі — близько 14, 3 тисяч на місяць.

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Найчастіше оформлюються адмінпротоколи на пішоходів Харківщині — там було оформлено більш ніж п'яту частина від усіх порушень в Україні — 13,7 тисячі. Друге місце посіли пішоходи Львівщини — 10,4 тисячі адмінпостанов. Чернігівщина замикає трійцю антитопа — 5,1 тисячі постанов за 2023 рік.

Окрема стаття — це правопорушники (пішоходів або велосипедистів), на яких оформлювалися адмінпротоколи через безпеку дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння.

За 5 місяців 2023 було оформлено 1,7 адмінматеріалів на такі порушення. Варто зазначити, що майже половина від цієї кількості порушень була зафіксована лише у 2 областях: Волинській — 445 або 26%, та Львівській — 396 або 23%.

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Водночас є статистика, яка вказує, що поліція не просто так посилила контроль за порушниками.

Так, за 5 місяців 2023 року, у порівнянні до відповідного періоду 2021 року, на 18% зросла й кількість ДТП з постраждалими, що відбулася з вини пішоходів. Найбільше таких аварій сталося на Львівщині — 13%, у топі також опинилася Запорізька область, Дніпропетровщина та Полтавщина — по 10%.

Також за перші 5 місяців 2023 майже вдвічі — в 1,7 раза — побільшала кількість ДТП, що сталися з провини дітей: так, у 2021 було зафіксовано 106 таких аварій, а у 2023 — 177.

Найбільше всього таких ДТП сталося у Львівській області — 14%, Одеській — 11%, Івано-Франківській, Полтавській та Рівненській — по 7% областях.