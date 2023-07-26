Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 26 липня: готівкова гривня стабільна до євро

Середа, 26 липня 2023, 09:55 - Анастасія Жарикова

У середу, 26 липня, готівковий долар зростає в банках та на "чорному ринку", євро стабільний.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,22 - 37,38 грн проти котирувань у 37,10 - 37,37 у вівторок.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,48 - 41,7 грн проти курсу 41,4 - 41,75 грн за євро в вівторок.  

Реклама:

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,8 - 37,4 грн (курс на 25 липня – 36,8 - 37,35 грн);
  • Євро – 40,9 - 41,6 грн (курс на 25 липня – 40,9 - 41,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,6 - 37,2 грн;
  • Ощадбанк – 36,65 - 37,55 грн;
  • Укрексімбанк – 36,8 - 37,6 грн;
  • Райффайзен – 36,9 - 37,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Реклама:

Економічна правда

курс валют гривня долар євро
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Курс валют на 25 липня: на "чорному ринку" гривня слабне 25 липня 2023, 13:34
Курс валют на 20 липня: готівковий євро стабілізується 20 липня 2023, 09:49
Курс валют на 19 липня: готівкова гривня зміцнюється до долара 19 липня 2023, 09:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті