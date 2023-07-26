Курс валют на 26 липня: готівкова гривня стабільна до євро

У середу, 26 липня, готівковий долар зростає в банках та на "чорному ринку", євро стабільний.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,22 - 37,38 грн проти котирувань у 37,10 - 37,37 у вівторок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,48 - 41,7 грн проти курсу 41,4 - 41,75 грн за євро в вівторок.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,8 - 37,4 грн (курс на 25 липня – 36,8 - 37,35 грн);

Євро – 40,9 - 41,6 грн (курс на 25 липня – 40,9 - 41,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,6 - 37,2 грн;

Ощадбанк – 36,65 - 37,55 грн;

Укрексімбанк – 36,8 - 37,6 грн;

Райффайзен – 36,9 - 37,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда