Мінсоцполітики дало настанови, як розпізнати трудову експлуатацію

Мінсоцполітики опублікувало серію рекомендацій про те, як розпізнати сексуальну або трудову експлуатацію.

Відповідне роз'яснення було розроблене у межах інформаційної кампанії до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, який відзначатиметься 30 липня.

Трудова експлуатація

Трудова експлуатація – це будь-яка примусова праця, яку людина не може полишити за власним бажанням. Вона може включати шантаж, обман, примус, невиплату або неповну виплату заробітної плати та інше.

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Ознакою трудової експлуатації є несправедливі умови праці: платня менша за мінімальну, відробіток уявних боргів, робота за житло і харчі. Але ключове те, що людина змушена працювати проти власної волі.

Формами торгівлі людьми (купівлі-продажу, обміну людини) є вербування, переховування, переміщення, передача, одержання людини. Саме останнє можна вважати початком використання її для незаконної мети, зокрема для трудової експлуатації.

Сексуальна експлуатація

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Сексуальна експлуатація – це будь-яке зловживання або спроба зловживання позицією вразливості, нерівності або довіри з сексуальною метою. Зокрема, в обмін на гроші, товар, послуги чи будь-яку іншу винагороду, задля отримання соціальної чи політичної користі.

Така експлуатація не обмежується тільки проституцією: вона передбачає використання людини й в порнографії, стриптизі чи вебкамі.

Сексуальною експлуатацією є також вимога здійснювати дії сексуального характеру без усвідомленої згоди або згоди під тиском, наприклад, за право проживання.

Якщо від особи вимагають надавати або надсилати відео- або фотоматеріали сексуального характеру – це також експлуатація.

У Мінсоцполітики наголошують, що якщо ви зіткнулися з сексуальною чи трудовою експлуатацією або маєте інформацію про потерпілих, для допомоги та отримання роз’яснень, звертайтеся до поліції за телефоном 102 (112 в ЄС) або на урядову гарячу лінію 1547.