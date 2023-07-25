Росія заборонила імпорт рибних консервів та підвищила мито на вина з "недружніх" країн

Уряд Росії у відповідь на дії "недружніх країн" обмежив імпорт продукції з риби та морепродуктів та підвищив ввізне мито на вина з цих території до кінця 2023 року

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Зазначається, що нові обмеження можуть торкнутися рибних консервів, включаючи латвійські шпроти, які не підпали під продуктове ембарго у 2014 році. Підвищення ввізного мита на вина, за даними торгових мереж, насамперед вплине на низький та середній цінові сегменти.

До переліку "недружніх" країн Росія внесла США, країни-члени ЄС, Ісландію, Канаду, Австралію, Нову Зеландію, Норвегію та ін.

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Щодо продукції з риби та морепродуктів вводиться заборона на імпорт за позиціями ТН ЗЕД 1604 та ТН ЗЕД 1605, до яких належить готова та консервована риба, ікра та її замінники, готові або консервовані ракоподібні та молюски.

Щодо вина з "недружніх" країн мита збільшуються з 12,5% до 20%, але не менше 1,5 дол за 1 л.

Як зазначають у Мінекономіки, російські винороби сьогодні активно нарощують постачання, також є всі умови для нарощування імпорту вина з "дружніх" та нейтральних країн, таких як Чилі та Вірменія.

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Проти підвищення мит на імпорт вина раніше виступали великі імпортери. Учасники ринку зазначали, що тимчасовий надлишок імпортних вин зникне до кінця 2023 року за рахунок розпродажу стоків та коливань курсів валют, а підвищення мит загрожує зростанням цін на вино, зокрема російське, і може призвести до перемикання споживачів на інші види алкогольних напоїв.

Економічна правда