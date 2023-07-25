Курс валют на 25 липня: на "чорному ринку" гривня слабне
Вівторок, 25 липня 2023, 13:34 -
У вівторок, 25 липня, готівковий долар дещо зріс на "чорному ринку", євро залишається стабільним, курси в банках майже не змінились порівняно з понеділком.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,16 - 37,31 грн проти котирувань у 37,04 - 37,21 у понеділок.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,4 - 41,6 грн проти курсу 41,36 - 41,61 грн за євро в понеділок.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,8 - 37,35 грн (курс на 24 липня – 36,7 - 37,35 грн);
- Євро – 40,9 - 41,65 грн (курс на 24 липня – 40,88 - 41,65 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,6 - 37,2 грн;
- Ощадбанк – 36,65 - 37,55 грн;
- Укрексімбанк – 36,8 - 37,6 грн;
- Райффайзен – 36,7 - 37,5 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Економічна правда
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