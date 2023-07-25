Курс валют на 25 липня: на "чорному ринку" гривня слабне

У вівторок, 25 липня, готівковий долар дещо зріс на "чорному ринку", євро залишається стабільним, курси в банках майже не змінились порівняно з понеділком.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,16 - 37,31 грн проти котирувань у 37,04 - 37,21 у понеділок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,4 - 41,6 грн проти курсу 41,36 - 41,61 грн за євро в понеділок.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,8 - 37,35 грн (курс на 24 липня – 36,7 - 37,35 грн);

Євро – 40,9 - 41,65 грн (курс на 24 липня – 40,88 - 41,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,6 - 37,2 грн;

Ощадбанк – 36,65 - 37,55 грн;

Укрексімбанк – 36,8 - 37,6 грн;

Райффайзен – 36,7 - 37,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда