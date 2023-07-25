На тлі буму ШІ виробник мікросхем TSMC побудує новий завод на Тайвані за $3 мільярди
Тайваньський виробник мікросхем TSMC планує інвестувати майже 90 мільярдів тайванських доларів (2,87 мільярда доларів США) в сучасне пакувальне підприємство на півночі Тайваню.
Про це пише Reuters.
"Щоб задовольнити потреби ринку, TSMC планує створити сучасний завод у науковому парку Тонглуо", - йдеться в заяві компанії.
Минулого тижня генеральний директор Сі Сі Вей заявив, що TSMC не в змозі задовольнити попит клієнтів, викликаний бумом ШІ, і планує приблизно подвоїти свої потужності для вдосконаленої упаковки, що передбачає розміщення декількох чипів в одному пристрої, знижуючи додаткові витрати на більш потужні обчислення.
"Ми збільшуємо наші потужності якомога швидше. Ми очікуємо, що це посилення буде випущено в наступному році, ймовірно, ближче до кінця наступного року" - додали в компанії.
Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем TSMC заявив, що її позиція як провідного виробника мікросхем ШІ - в тому числі для розробників мікросхем Nvidia Corp і Advanced Micro Devices - не компенсувала більш широку слабкість кінцевого ринку, оскільки світова економіка відновлюється повільніше, ніж очікувалося.
Адміністрація наукового парку Tongluo офіційно схвалила заявку TSMC на оренду землі, повідомила компанія, додавши, що новий завод у північному окрузі Мяолі створить близько 1500 робочих місць.
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Економічна правда