Ціни на пшеницю зросли до максимуму з лютого на тлі атак РФ на українські порти

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго виросли до п'ятимісячного максимуму, додавши 2%, оскільки атаки РФ на українські порти і зернову інфраструктуру викликали занепокоєння з приводу довгострокових глобальних поставок і продовольчої безпеки.

Про це пише Reuters.

"Уповільнення українського експорту було враховано ринком, і покупці тепер чекають, що станеться з експортом російської пшениці", - сказав один з сінгапурських зернотрейдерів.

"Будь-які обмеження на рух суден з Росії будуть сприятливо впливати на ціни", - додав він.

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Найактивніший контракт на пшеницю на Чиказькій біржі додав 2% до 7,72 дол за бушель станом на 03:38 за Гринвічем, після того, як раніше торкнувся позначки 7,77 дол, що є найвищим показником з 21 лютого.

Кукурудза подорожчала на 0,1% до 5,69 дол за бушель, в той час як соєві боби втратили 0,1% до 14,23 дол за бушель.

"Росія атакувала в понеділок українські зернові склади на Дунаї в понеділок, націлившись на життєво важливий для Києва експортний маршрут", - нагадує агентство.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш раніше закликав Росію повернутися до зернової угоди, попередивши про руйнівний вплив на "вразливі країни, які намагаються прогодувати своє населення".

Нагадаємо:

Внаслідок чергової російської атаки росіян на інфрастурктуру Одещини в ніч на 24 липня зазнав пошкоджень порт Рені.

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Економічна правда