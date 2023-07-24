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До 30 суден зупинились біля Ізмаїльського порту після російських ударів до дунайських терміналах

Понеділок, 24 липня 2023, 19:06 - Анастасія Жарикова

Поблизу Ізмаїльського морського порту після російської атаки на портову інфраструктуру на Дунаї кинули якір майже 30 кораблів.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що вночі в понеділок від російської атаки постраждали 7 людей ті інфраструктура вздовж Дунаю, який є життєво важливим альтернативним маршрутом для українського зерна після припинення "зернової ініціативи".

Згідно з підрахунками Reuters на основі даних стеження за судами аналітичної компанії MarineTraffic, біля Ізмаїла зупинилися близько 29 суден, серед яких також танкери-хімовози.

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Ще три судна також кинули якір уздовж водного шляху, що веде до терміналу Рені-Одеса.

Джерела агентства в страховій галузі повідомили, що покриття військових ризиків для портів України, яке було частиною попередньої зернової угоди, призупинено. У понеділок три джерела повідомили, що деякі постачальники також розглядають питання про те, чи варто продовжувати надавати покриття для портів на Дунаї.

Нагадуємо:

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Внаслідок чергової російської атаки росіян на інфрастурктуру Одещини в ніч на 24 липня зазнав пошкоджень порт Рені.

порт війна
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