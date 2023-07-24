До 30 суден зупинились біля Ізмаїльського порту після російських ударів до дунайських терміналах

Поблизу Ізмаїльського морського порту після російської атаки на портову інфраструктуру на Дунаї кинули якір майже 30 кораблів.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що вночі в понеділок від російської атаки постраждали 7 людей ті інфраструктура вздовж Дунаю, який є життєво важливим альтернативним маршрутом для українського зерна після припинення "зернової ініціативи".

Згідно з підрахунками Reuters на основі даних стеження за судами аналітичної компанії MarineTraffic, біля Ізмаїла зупинилися близько 29 суден, серед яких також танкери-хімовози.

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Ще три судна також кинули якір уздовж водного шляху, що веде до терміналу Рені-Одеса.

Джерела агентства в страховій галузі повідомили, що покриття військових ризиків для портів України, яке було частиною попередньої зернової угоди, призупинено. У понеділок три джерела повідомили, що деякі постачальники також розглядають питання про те, чи варто продовжувати надавати покриття для портів на Дунаї.

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Внаслідок чергової російської атаки росіян на інфрастурктуру Одещини в ніч на 24 липня зазнав пошкоджень порт Рені.