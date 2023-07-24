В Україні вимоги до складу соків приведуть у відповідність до європейських норм

Склад соків в Україні приведуть до європейських стандартів, зокрема, зменшать кількість цукру.

Про це повідомляє Міністерство агрополітики за підсумками засідання робочої групи під головуванням першого заступника Міністра агрополітики Тараса Висоцького.

У засіданні взяли участь представники державного сектору та бізнесу.

За словами Тараса Висоцького, основна мета змін вимог до соків - гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Це, серед іншого, передбачає План заходів з виконання Угоди про асоціацію.

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Так, в ЄС ініціюють виробництво соків зі зменшенням вмісту природного цукру. Відповідна директива розробляється Єврокомісією.

Тому, в соках українського виробництва також буде зменшено вміст цукру. Щоправда - лише після ухвалення директиви Єврокомісією.

Водночас вже сьогодні пропонується затвердити вимоги щодо термінології, якісних характеристик, маркування, етикетування фруктових соків, щоб споживач отримав повну інформацію про склад і якість продукту.

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Такі вимоги стосуватимуться не лише фруктових соків, а й деяких подібних харчових продуктів.

Нагадуємо:

До війни країни ЄС були основними покупцями українських соків.

До 2014 року приблизно 50% експортного сегмента становив російський ринок.