В Україні вимоги до складу соків приведуть у відповідність до європейських норм
Склад соків в Україні приведуть до європейських стандартів, зокрема, зменшать кількість цукру.
Про це повідомляє Міністерство агрополітики за підсумками засідання робочої групи під головуванням першого заступника Міністра агрополітики Тараса Висоцького.
У засіданні взяли участь представники державного сектору та бізнесу.
За словами Тараса Висоцького, основна мета змін вимог до соків - гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Це, серед іншого, передбачає План заходів з виконання Угоди про асоціацію.
Так, в ЄС ініціюють виробництво соків зі зменшенням вмісту природного цукру. Відповідна директива розробляється Єврокомісією.
Тому, в соках українського виробництва також буде зменшено вміст цукру. Щоправда - лише після ухвалення директиви Єврокомісією.
Водночас вже сьогодні пропонується затвердити вимоги щодо термінології, якісних характеристик, маркування, етикетування фруктових соків, щоб споживач отримав повну інформацію про склад і якість продукту.
Такі вимоги стосуватимуться не лише фруктових соків, а й деяких подібних харчових продуктів.
Нагадуємо:
До війни країни ЄС були основними покупцями українських соків.
До 2014 року приблизно 50% експортного сегмента становив російський ринок.