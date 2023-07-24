Amazon вимагатиме від частини співробітників переїхати для повернення в офіс

Корпорація Amazon зі штаб-квартирою в Сіетлі (США) вимагатиме від деяких співвробітників переїзду в рамках розпорядження, що вимагає від працівників бути в офісі три дні на тиждень.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

Зазначається, що це стало ще джерелом напруги між технологічним гігантом і його штатом після звільнень, які почалися в минулому році.

Хто і коли буде змушений переїхати, вирішуватиметься на рівні департаментів, сказав один із співрозмовників агентства , додавши, що Amazon ще не визначив, скількох працівників це стосуватиметься

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Деяким віддаленим співробітникам, які були найняті або переїхали під час пандемії, доведеться переїхати ближче до офісів, щоб вкластися в триденний термін.

"Робота з офісу щонайменше тричі на тиждень дає нам більше енергії, допомагає співтворчості та появі нових зв'язків. Ми чули це від багатьох співробітників", - йдеться у внутрішній заяві компанії.

У ній також зазначається, що Amazon шукає найкращий спосіб "зібрати команди в одному місці".

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Компанія раніше зажадала, щоб більшість штатних співробітників з травня виходили на роботу в офіс тричі на тиждень. Через це поруч з офісом Amazon у Сіетлі в травні пройшли пікети.

Економічна правда